Bác sĩ Mẫn bắt đầu hành trình y khoa của mình từ năm 1986, khi trở thành bác sĩ nội trú Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình tại Đại học Y Dược TPHCM. Từ năm 1991, ông đảm nhận vai trò bác sĩ điều trị tại Khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa từ năm 2017 đến 2022.

Dù đã nghỉ hưu vào tháng 11/2022, bác sĩ Mẫn vẫn tiếp tục cống hiến với vai trò giảng viên thỉnh giảng tại Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình - Phục hồi chức năng, Đại học Y Dược TPHCM và Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ông cũng tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo uy tín như Khoa Y, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quân Y khu vực phía Nam và Đại học Y Cần Thơ, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo các thế hệ.

Bác sĩ Phan Đức Minh Tuấn. Ảnh: BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Bác sĩ Mẫn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nghiên cứu y học, tập trung vào ba hướng chính:

1. Kỹ thuật vi phẫu trong Chấn thương Chỉnh hình: Nghiên cứu giải quyết các vết thương và di chứng liên quan đến chấn thương chi. Ông đã công bố 9 bài báo trong nước, 2 bài báo quốc tế, đồng biên soạn một tài liệu sách với tác giả Võ Văn Châu và nhận giải thưởng sáng tạo cho chỉ khâu 10.0 tự chế. Thành tựu này được ghi nhận bằng Bằng khen của Công đoàn Lao động Việt Nam.

2. Phẫu thuật phục hồi chức năng chi trên, chủ yếu bàn tay cho trẻ em: Ông nghiên cứu các kỹ thuật điều trị chấn thương, di chứng và dị tật bàn tay ở trẻ em, cùng cơ sinh học của hoạt động bàn tay. Kết quả bao gồm 9 bài báo (6 trong nước, 3 quốc tế) và một tài liệu đào tạo đồng biên soạn với GS. Comtet tại Pháp.

3. Chỉnh hình Nhi: Nghiên cứu điều trị chấn thương, di chứng, dị tật và bệnh lý chức năng chi trên, chi dưới ở trẻ em. Ông đã công bố 14 bài báo trong nước, 3 bài báo quốc tế và nhận giải thưởng khoa học sáng tạo của UBND TPHCM.

Trong gần 40 năm công tác, bác sĩ Mẫn đã được tặng nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý:

Năm 1991: Bằng khen của Tổng Công đoàn Việt Nam vì lao động sáng tạo.

Năm 2014-2015: Bằng khen của UBND TPHCM vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục.

Năm 2017: Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Từ năm 2016-2021: Ông liên tục nhận Bằng khen của UBND TPHCM vì thành tích xuất sắc trong công tác.

Năm 2019: Bằng khen của UBND TPHCM cho ca phẫu thuật nối liền bàn tay bị dập nát, đứt lìa cho bệnh nhi nhỏ tuổi.

Năm 2021: Bằng khen của Liên đoàn Lao động TPHCM và Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bác sĩ Mẫn đã tham gia tổ chức nhiều hội nghị chuyên ngành, sinh hoạt chuyên đề và tích cực tham gia xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II và nội trú tại Đại học Y Dược TPHCM. Ông còn chấm thi, duyệt luận văn và đề cương nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo y khoa.

Dù đã nghỉ hưu, ông tiếp tục nghiên cứu để không bị lạc hậu, tham gia thảo luận chuyên môn và hướng dẫn thế hệ trẻ. Với tâm niệm “y khoa là sự gắn bó giữa lâm sàng và đào tạo”, ông đã truyền cảm hứng cho hàng trăm bác sĩ trẻ, giúp họ vững vàng trên hành trình chữa bệnh cứu người.