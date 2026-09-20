Chiều ngày 17/9, tụ họp tại nhà văn hóa thôn, các thành viên câu lạc bộ U18 – nhóm cha mẹ có con dưới 18 tuổi của thôn Bản Vàng (xã Yên Minh, tỉnh Quảng Trị) tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ với chủ đề “Làm hàng rào chắn gió cho con”.

Tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ cha mẹ U18 có chủ đề “Làm hàng rào chắn gió cho con”, các thành viên có thêm các kiến thức để nuôi dạy con thông qua tham gia các trò chơi vận động.

Là một nội dung sinh hoạt trọng tâm dành cho các bậc cha mẹ trong câu lạc bộ U18 tại địa phương, tên gọi chủ đề “Làm hàng rào chắn gió cho con” mang ý nghĩa ẩn dụ về việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho cha mẹ để giúp họ bảo vệ sức khỏe tâm thần và cảm xúc cho con.

Đặc biệt, nội dung học tập theo chủ đề tại những buổi sinh hoạt câu lạc bộ được truyền đạt thông qua các trò chơi vận động và thể thao đồng đội thường kéo dài từ 10 - 15 phút. Ngoài việc có thêm kiến thức hỗ trợ nuôi dạy con, hoạt động này còn giúp những người tham gia giải tỏa căng thẳng, giải phóng cảm xúc tích cực, đồng thời biết cách tạo ra không gian an toàn để cha mẹ và con kết nối, lắng nghe lẫn nhau mà không phán xét.

Ông Vàng Mí Chá cho biết: Sau khi được tuyên truyền, nhiều cha mẹ đã bắt đầu giới hạn thời gian xem điện thoại của con, chỉ cho xem vào các khung giờ ngắn cố định như buổi trưa hoặc tối.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Vàng Mí Chá, chủ nhiệm câu lạc bộ U18 của thôn Bản Vàng cho biết, câu lạc bộ hiện có 32 gia đình tham gia, với lực lượng nòng cốt đa số là các bà mẹ do các ông bố thường đi làm xa nhà.

Các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đều tập trung vào những nội dung giúp cha mẹ nhận biết, phòng tránh các nguy cơ từ xã hội và những vấn đề tâm sinh lý ở trẻ khi lớn lên. Đây là những kiến thức rất cần thiết với các gia đình có con trong độ tuổi này, nhất là trong bối cảnh trẻ ngày càng tiếp xúc nhiều với điện thoại và mạng xã hội.

Một khó khăn trong quá trình triển khai là phần lớn cha mẹ lớn tuổi ở địa phương không thông thạo tiếng phổ thông, vì vậy theo ông Vàng Mí Chá, sau khi được tập huấn, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã dịch nội dung từ tiếng phổ thông sang tiếng H’Mông để bà con dễ hiểu, sau đó truyền đạt thông qua các trò chơi, hoạt động tương tác. “Chúng tôi cũng được tập huấn trước để có thể triển khai lại những nội dung này cho các gia đình”, ông Vàng Mí Chá cho hay.

Ông Chá cũng cho biết, qua tham gia các buổi sinh hoạt, nhiều gia đình trong thôn đã quan tâm hơn việc sử dụng điện thoại của trẻ em. Trước đây, một số cha mẹ thường đưa điện thoại cho con để có thời gian làm việc, lâu dần trẻ hình thành thói quen đòi điện thoại. Sau khi được hướng dẫn, nhiều cha mẹ hiện đã giới hạn thời gian sử dụng, chỉ cho con xem vào những thời điểm phù hợp và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động khác cùng gia đình.

“Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen cũng không dễ dàng vì nhiều cha mẹ bận công việc, chăn nuôi nên đôi khi vẫn phải dùng điện thoại để giữ trẻ. Dù vậy, điều quan trọng là cha mẹ đã quan tâm hơn đến việc quản lý con, chú ý đến tâm sinh lý của trẻ và chủ động trao đổi với con”, ông Chá chia sẻ.

Ở góc độ chuyên gia tâm lý, bà Phạm Thị Anh Đào đến từ chuyên gia đến từ Intellect - công ty của Singapore chuyên về chăm sóc sức khỏe tâm thần, đánh giá: Hoạt động của câu lạc bộ U18 đã giúp cha mẹ có thể nhận diện được cảm xúc của con cũng như chính bản thân mình, từ đó biết cách tạo ra một không gian an toàn.

"Quan trọng nhất là các cha mẹ đã biết lắng nghe, không phán xét và hỗ trợ cho trẻ vị thành niên - một lứa tuổi rất nhạy cảm và dễ gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Từ việc được thấu hiểu và lắng nghe, trẻ vị thành niên sẽ có khả năng phát triển tối ưu nhất, không chỉ về thể chất mà cả về sức khỏe tâm thần", bà Đào nhận xét.

Việc tổ chức và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ U18 tại các thôn, bản là một nội dung trong dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”, được hỗ trợ bởi sáng kiến toàn cầu về sức khỏe tâm thần “Being” do Grand Challenges Canada khởi xướng và do Quỹ Fondation Botnar cùng Plan International Canada tài trợ. Dự án này được triển khai tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu trong 16 tháng, từ tháng 10/2025 đến hết tháng 1/2027.

Theo thống kê của dự án, đến tháng 8/2026, đã có 56 dẫn trình viên được đào tạo cho các câu lạc bộ cha mẹ U18. Dự án cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể của các bậc phụ huynh về kiến thức, nhận thức liên quan đến sức khỏe tâm thần cùng các phương pháp nuôi dạy con tích cực.