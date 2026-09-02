Kỳ chuyển nhượng hè 2026 một lần nữa cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa Premier League và phần còn lại của bóng đá châu Âu.

Nếu sức mạnh trên sân cỏ còn có thể được tranh luận bằng danh hiệu, tiền bạc đang tạo nên một trật tự gần như tuyệt đối.

Enzo Fernandez đắt nhất mùa hè 2026, cân bằng kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh. Ảnh: MCFC

Bóng đá Anh sở hữu thị trường mà những giải đấu khác ngày càng khó chạy đua.

Các CLB Premier League đã chi khoảng 4 tỷ euro trong mùa hè, nhiều hơn tổng mức đầu tư của La Liga, Bundesliga, Ligue 1.

Giải đấu đứng thứ hai là Serie A chỉ đạt 1,16 tỷ euro, trong khi Bundesliga dừng ở 783 triệu euro và La Liga 743 triệu euro.

Nói cách khác, Premier League chi nhiều gấp hơn 3 lần Serie A và hơn 5 lần La Liga.

Sự áp đảo càng rõ khi nhìn vào từng CLB. Trong 10 đội bóng chi tiêu nhiều nhất châu Âu, 8 đến từ Premier League. Real Madrid, với 225 triệu euro, chỉ đứng thứ 8, trong khi Barcelona xếp thứ 10 với 184 triệu euro.

Chuyển nhượng 5 giải hàng đầu châu Âu:

STT Giải đấu Số tiền (triệu euro) 1 Premier League 3.935 2 Serie A 1.160 3 Bundesliga 782 4 La Liga 743 5 Ligue 1 600

Man City dẫn đầu với khoản đầu tư lên tới 526 triệu euro, nổi bật là Enzo Fernandez với giá 145 triệu euro (125 triệu bảng; kỷ lục Ngoại hạng Anh, ngang Isak đến Liverpool năm ngoái) và Elliot Anderson 135 triệu euro.

Chelsea vượt mốc 400 triệu euro, Tottenham hơn 350 triệu euro trong mùa hè lịch sử của chính mình, Newcastle và Aston Villa đều trên 300 triệu euro. Liverpool chi 265 triệu euro, còn Arsenal gần 230 triệu euro.

Đáng chú ý hơn, sức mạnh tài chính ấy không chỉ thuộc về những CLB đang dự Champions League.

Chelsea và Tottenham, hai trong 3 đội chi nhiều tiền nhất, thậm chí không tham dự cúp châu Âu mùa này.

Tottenham vừa trải qua mùa giải chỉ đứng thứ 17 Premier League nhưng vẫn đủ khả năng bỏ 108 triệu euro cho Sandro Tonali, 99 triệu cho Mateus Fernandes và 87 triệu cho Savinho.

Những thương vụ đắt nhất mùa hè cũng gần như trở thành sân chơi riêng của bóng đá Anh. Enzo Fernandez có giá 145 triệu euro, Morgan Rogers 138 triệu, Elliot Anderson 135 triệu và Bradley Barcola 125 triệu.

Trong khi đó, tại La Liga chỉ có một thương vụ vượt mốc 100 triệu euro (Yan Diomande).

Top 10 CLB chuyển nhượng mùa hè 2026:

STT CLB Số tiền (triệu euro) 1 Man City 526 2 Chelsea 407 3 Tottenham 355 4 Newcastle 313 5 Aston Villa 300 6 Liverpool 265 7 Arsenal 227 8 Real Madrid 225 9 Ipswich Town 201 10 Barca 184

Khoảng cách càng đáng chú ý nếu trở lại thời điểm trước đại dịch. Mùa hè 2019, Premier League chi khoảng 1,55 tỷ euro, không chênh lệch nhiều so với 1,4 tỷ của La Liga.

Sau hơn nửa thập kỷ, hai giải đi theo những con đường trái ngược: mức đầu tư của Ngoại hạng Anh đã tăng hơn gấp đôi, còn La Liga giảm gần một nửa.

Ngay cả Championship cũng phản ánh tiềm lực của hệ thống bóng đá Anh khi chi khoảng 435 triệu euro, đứng thứ 6 nếu đặt cạnh các giải hàng đầu châu Âu.

Premier League không đơn thuần là giải đấu giàu nhất. Dòng tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình, thương mại và sức hút toàn cầu đang giúp bóng đá Anh hình thành một thị trường riêng.

Khi những CLB không dự cúp châu Âu vẫn có thể thực hiện các thương vụ gần hoặc vượt 100 triệu euro, lợi thế của Premier League đã vượt xa câu chuyện của vài ông lớn. Đó là sức mạnh tài chính của cả một hệ sinh thái.