Chia sẻ với các sinh viên ngành An toàn thông tin khóa 2025 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Trưởng khoa An toàn thông tin cho hay, cơ hội việc làm với các sinh viên an toàn thông tin là rất nhiều, với nhiều phần việc khác nhau như: Quản trị hệ thống mạng; vận hành hệ thống SOC - hệ thống điều hành và giám sát an ninh mạng; pentest - Kiểm tra để phân tích, phát hiện những khiếm khuyết, lỗ hổng của hệ thống và từ đó đề xuất biện pháp vá các lỗ hổng; hay điều tra số, phân tích mã độc, nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin có ứng dụng AI...

"Để đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai, các bạn sinh viên cần học tốt ngay từ đầu theo chương trình đào tạo của trường”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu nhấn mạnh.

Đại diện Công ty PHI&P, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú cho biết, theo dữ liệu thị trường, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng đang rất rộng mở.

Trao đổi tại tọa đàm chủ đề “Hướng nghiệp cho sinh viên công nghệ: Học - Làm - Khởi nghiệp trong kỷ nguyên an toàn số” trong khuôn khổ Ngày hội Sinh viên được tổ chức hồi giữa tháng 11/2025, đại diện Công ty PHI&P, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo nhân sự, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú đã dẫn kết quả khảo sát từ báo cáo “ISC2 Cyberscurity Workforce Study 2024” cho thấy lực lượng nhân lực làm an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt rất lớn, từ đó khẳng định cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng đang rất rộng mở.

Cũng theo bà Nguyễn Cẩm Tú, các bạn trẻ học an ninh mạng có rất nhiều vị trí công việc để lựa chọn như: Nhà nghiên cứu bảo mật, chuyên viên tư vấn bảo mật, chuyên viên pháp y kỹ thuật số, chuyên viên bảo mật thông tin, chuyên viên quản trị rủi ro...

Khuyến nghị các bạn trẻ nên sử dụng các phương pháp đánh giá năng lực, tính cách và giá trị cá nhân một cách bài bản, khoa học để chọn đúng ngành nghề phù hợp, bà Nguyễn Cẩm Tú cũng chỉ ra những việc mà người trẻ cần chuẩn bị để có thể theo đuổi đam mê nghề nghiệp của mình, đó là kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kế hoạch tài chính và kế hoạch học tập.

“Để thành công trong công việc mơ ước của mình, có 3 yếu tố ngắn nhất và tốt nhất giúp các bạn trẻ vượt qua mê cung chính là xác định rõ đích đến, điểm xuất phát ban đầu và con đường cần đi”, bà Nguyễn Cẩm Tú chia sẻ thêm.

Sinh viên an ninh mạng mới ra trường sẽ thu nhận được nhiều lợi ích, giá trị khi chọn làm việc tại một doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng lâu năm.

Giải đáp băn khoăn của sinh viên an ninh mạng về những giá trị, lợi ích khi sinh viên mới ra trường chọn bắt đầu ở một doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực thay vì tự khởi nghiệp, ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ chuyên gia, Công ty An ninh mạng Việt Nam – VSEC phân tích: Khi làm việc ở một công ty an ninh mạng có bề dày, nhân sự mới sẽ có những framework làm việc gắn kết, nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực ngành nghề; học hỏi được những quy trình chuẩn, cách thức vận hành một doanh nghiệp, hay cách thức xây dựng sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị trường; biết được đa dạng các bài toán đủ lớn của các đơn vị, doanh nghiệp.

“Qua việc tích lũy các kiến thức, kỹ năng khi tham gia làm tại doanh nghiệp có bề dày trong lĩnh vực an ninh mạng, các bạn trẻ không những làm dày thêm profile cá nhân mà còn mở rộng được mạng lưới các mối quan hệ công tác.

Một điểm lợi nữa là, bản thân doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng cũng từng trải qua giai đoạn startup, khởi nghiệp với nhiều va vấp, nên khi được rèn luyện trong môi trường đó, các bạn sinh viên mới ra trường sẽ trưởng thành nhanh hơn nhờ rút ra được bài học kinh nghiệm của những người đi trước”, ông Bùi Tuấn Anh cho hay.