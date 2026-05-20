Theo đài RT, Tổng thống Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh vào tối 19/5 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga - Trung Quốc, văn kiện mang tính bước ngoặt đặt nền móng cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Lịch trình của Tổng thống Nga tại Bắc Kinh bao gồm các cuộc hội đàm riêng và mở rộng với ông Tập cùng một số sự kiện nhấn mạnh các khía cạnh chính trị, kinh tế và văn hóa trong quan hệ hai nước.

Ông Putin đi cùng một phái đoàn cấp cao gồm các quan chức của Điện Kremlin, các bộ trưởng chính phủ và người đứng đầu các công ty và tổ chức tài chính lớn của Nga, trong đó có Đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina và lãnh đạo chương trình vũ trụ Nga Dmitry Bakanov.

Chương trình nghị sự dự kiến bao gồm thương mại, năng lượng, an ninh, đầu tư, hợp tác công nghệ và các vấn đề toàn cầu. Khoảng 40 văn kiện song phương ​​sẽ được ký kết trong chuyến thăm, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ chiến lược toàn diện giữa Moscow và Bắc Kinh.