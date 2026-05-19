Đài RT ngày 19/5 đưa tin Tổng thống Nga Putin mới đây đã gửi một thông điệp bằng video tới người dân Trung Quốc trước khi lên đường tới Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Tôi rất vui mừng khi một lần nữa tới thăm Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình là người bạn tốt lâu năm của tôi. Các chuyến thăm thường xuyên và những cuộc trao đổi cấp cao Nga - Trung Quốc là một phần không thể tách rời trong nỗ lực thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương cũng như khai mở tiềm năng gần như vô hạn giữa hai nước", ông Putin cho biết.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Putin khẳng định hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng và giao lưu văn hóa. Đây sẽ là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm sắp tới tại Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng hoan nghênh việc hai nước áp dụng cơ chế miễn thị thực 2 chiều, cho rằng điều này sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch và tạo thêm cơ hội giao lưu trực tiếp giữa người dân Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, ông Putin đánh giá cao việc thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc đã vượt mốc 200 tỷ USD.

"Tôi đánh giá rất cao cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với Nga. Quan hệ chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là yếu tố then chốt đem lại sự ổn định trên toàn cầu. Tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh không chống lại bất kỳ ai, mà hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung cho tất cả", ông Putin nói.

Theo truyền thông Nga, chuyến công du của Tổng thống Putin diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo 2 cường quốc trong cùng một tháng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy quan hệ với cả hai phía.