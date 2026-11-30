Tin lời con gái, người mẹ đồng ý ký hợp đồng tặng cho nhà đất để con có tài sản chứng minh điều kiện nuôi con khi ly hôn. Tuy nhiên, sau khi được giao quyền trực tiếp nuôi con, người con gái không thực hiện lời hứa trả lại nhà đất.

Tin lời con gái, mẹ đồng ý sang tên nhà đất

Theo trình bày của bà Vũ Thúy L. (ngụ tỉnh Lâm Đồng), vợ chồng bà có 8 người con. Sau khi chồng qua đời năm 2011, bà L. sống cùng các con. Đến năm 2020, bà chia tài sản cho các con, sau đó dùng số tiền còn lại nhận chuyển nhượng một thửa đất rộng khoảng 190m2, trên đất có căn nhà cấp 4 tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi tách thửa và chuyển nhượng phần đất không có nhà cho người khác, bà L. còn lại thửa đất diện tích 96,3m2 cùng căn nhà. Ngày 9/12/2021, bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đối với tài sản này.

Đầu tháng 1/2022, con gái bà L. là chị H. đang trong quá trình giải quyết ly hôn, không có nhà ở ổn định và phải thuê trọ. Theo trình bày của bà L. tại tòa, chị H. đề nghị mẹ cho mượn sổ hồng để chứng minh điều kiện nhà ở khi giải quyết việc giành quyền nuôi con, đồng thời xin nhập hộ khẩu vào nhà mẹ. Chị H. hứa sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn sẽ trả lại giấy tờ.

Tin tưởng con gái, bà L. đồng ý. Tuy nhiên, ngày 5/1/2022, chị H. đưa mẹ đến văn phòng công chứng ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với thửa đất 96,3m2 nói trên. Bà L. cho rằng mình vẫn nghĩ đây là thủ tục để con sử dụng giấy tờ chứng minh điều kiện nuôi con nên không yêu cầu lập văn bản thỏa thuận riêng.

Người mẹ cho rằng mình tin tưởng con gái nên đồng ý sang tên nhà đất, nhưng sau đó không được trả lại tài sản như đã hứa. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Đến tháng 6/2022, sau khi được tòa án giải quyết vụ án ly hôn và được trực tiếp nuôi con, chị H. không trả lại nhà đất như đã hứa. Khi bà L. nhiều lần yêu cầu làm thủ tục sang tên lại, chị H. cho rằng đây là tài sản đã được mẹ tặng cho nên không đồng ý.

Bà L. khẳng định căn nhà và thửa đất là tài sản duy nhất, đồng thời là nơi ở của mình. Sau khi nhận chuyển nhượng, bà đã chi 70 triệu đồng sửa chữa nhà; đến tháng 7/2022, bà tiếp tục bỏ ra 31,2 triệu đồng để khắc phục tình trạng xuống cấp.

Cho rằng hợp đồng tặng cho chỉ nhằm che giấu việc cho con mượn nhà đất để phục vụ một mục đích khác, bà L. khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng tặng cho vô hiệu, xóa nội dung đăng ký biến động sang tên chị H. và buộc con gái trả lại bản chính giấy chứng nhận.

Ở chiều ngược lại, chị H. cho rằng việc tặng cho nhà đất hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ mong muốn của mẹ là để chị có nơi ở ổn định, thuận tiện chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Chị khẳng định tại thời điểm ký hợp đồng, bà L. tỉnh táo, không bị ép buộc hay xúi giục nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Hợp đồng tặng cho nhà đất bị tuyên vô hiệu do giả tạo

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đức Trọng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L. Tòa tuyên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa hai mẹ con vô hiệu do giả tạo, đồng thời buộc chị H. trả lại bản chính giấy chứng nhận cho mẹ và giao cơ quan đăng ký đất đai thực hiện việc điều chỉnh nội dung đăng ký biến động theo bản án.

Không đồng ý với phán quyết này, chị H. kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng nhận định có đủ cơ sở xác định hợp đồng tặng cho giữa hai mẹ con là giao dịch dân sự giả tạo.

Theo Toà phúc thẩm, mặc dù hợp đồng đã được ký kết và hoàn tất thủ tục sang tên cho chị H., nhưng sau đó bà L. vẫn trực tiếp sinh sống, quản lý và quyết định mọi vấn đề liên quan đến căn nhà. Bà cũng là người chi trả chi phí sửa chữa, tu bổ nhà ở.

Trong khi đó, chị H. chưa nhận bàn giao nhà đất theo nội dung hợp đồng, không quản lý, sử dụng hay sửa chữa tài sản. Sau khi ký hợp đồng, chị vẫn cùng các con ở trọ cho đến tháng 10/2022.

Ngay sau khi chị H. hoàn tất thủ tục ly hôn, bà L. đã yêu cầu trả lại nhà đất và sổ hồng nhưng không được chấp nhận.

Đáng chú ý, những người con còn lại của bà L. đều xác nhận việc chị H. mượn sổ hồng của mẹ để chứng minh tài sản nhằm phục vụ việc giành quyền nuôi con khi ly hôn. Qua xác minh, đây cũng là tài sản duy nhất và là nơi ở của bà L.

Tòa phúc thẩm cho rằng các tình tiết trên là căn cứ xác định hợp đồng tặng cho được lập nhằm thực hiện một mục đích khác, không phản ánh đúng bản chất giao dịch giữa hai bên. Do đó, giao dịch thuộc trường hợp giả tạo theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2015 và bị vô hiệu.

Hội đồng xét xử cũng nhận định chị H. không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới có thể làm thay đổi bản chất vụ việc. Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Từ những phân tích trên, TAND tỉnh Lâm Đồng quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà L. và chị H. vô hiệu; buộc chị H. trả lại bản chính giấy chứng nhận cho mẹ. Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm căn cứ bản án để xóa nội dung đăng ký biến động đã sang tên chị H.

(Tham khảo Bản án số 24/2024/DS-PT ngày 19/3/2024 của TAND tỉnh Lâm Đồng)