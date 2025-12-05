Đài ABC News ngày 4/12 cho biết, hàng nghìn người dân Palestine ở hành phố Khan Younis (phía nam Dải Gaza) mới đây đã đổ ra đường để cùng chung vui trong đám cưới tập thể của 54 cặp đôi.

Dù xung quanh vẫn còn nhiều tòa nhà đổ nát, việc tổ chức đám cưới là điều những cặp đôi này đã không có cơ hội thực hiện trong thời gian xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra. Trong điều kiện tốt nhất có thể, các cặp đôi lần lượt tiến vào lễ đường - phía cô dâu mặc váy trắng đồng bộ thêu đỏ và vàng, trong khi chú rể diện vest tối màu kèm cà vạt đỏ mận.

Video: CNN

"Bất chấp bom đạn, sự tàn phá, thương vong và những điều tồi tệ đã xảy ra ở Gaza, chúng tôi vẫn có cơ hội để tận hưởng niềm vui hiếm hoi", một chú rể chia sẻ.

Rất nhiều cặp đôi và người tham dự đám cưới đã cầm theo cờ của Palestine và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - quốc gia tài trợ chính cho sự kiện này. Các quỹ của UAE cũng dành tặng các cặp đôi mới kết hôn một khoản tiền và đồ gia dụng làm quà cưới.

Ảnh: ABC News

Lệnh ngừng bắn tại Gaza đã tạo cơ hội để đám cưới tập thể diễn ra, sau khi các lễ tốt nghiệp phổ thông và đại học được tổ chức trước đó. Tuy vậy, dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực chính thức từ ngày 10/10, nhưng việc không kích của Israel vẫn chưa dừng lại.

Theo Cơ quan y tế Palestine, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, đã có ít nhất 356 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong các cuộc tập kích của Israel, nâng tổng số người tử vong kể từ ngày 7/10/2023 lên hơn 70.000.

