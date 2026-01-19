Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí được tổ chức hôm nay (19/1), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov nói: “Quả thật, Tổng thống Nga Putin đã nhận được lời mời thông qua các kênh ngoại giao về việc tham gia Hội đồng hòa bình này. Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu toàn bộ chi tiết của đề xuất này. Chúng tôi hy vọng sẽ liên lạc với Mỹ để làm rõ tất cả các khía cạnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/1 cho hay Washington đã thành lập Hội đồng hòa bình Dải Gaza và chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza.

“Tôi vô cùng vinh dự khi được thông báo rằng Hội đồng Hòa bình đã được thành lập. Đây là Hội đồng Hòa bình vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào. Chúng ta đã chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza”, ông chủ Nhà Trắng phát biểu.

Theo nguồn tin của báo Times of Israel, Ai Cập, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Anh, Italia và Đức được cho đã cam kết tham gia hội đồng này.