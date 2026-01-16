Báo Times of Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 15/1: "Tôi vô cùng vinh dự khi được thông báo rằng Hội đồng Hòa bình đã được thành lập. Đây là Hội đồng Hòa bình vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào. Chúng ta đã chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza".

Tổng thống Mỹ cũng cho biết những thành viên chính thức của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza sẽ sớm được công bố. Theo nguồn tin của báo Times of Israel, Ai Cập, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Anh, Italia và Đức được cho đã cam kết tham gia hội đồng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó, ông Trump xác nhận việc thành lập một Ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động hàng ngày của Dải Gaza thời hậu xung đột. Cơ quan này mang tên Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza (NCAG), sẽ hoạt động trực tiếp dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình.

"Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình, tôi ủng hộ Ủy ban kỹ trị Palestine mới được bổ nhiệm điều hành Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp. Họ là những người kiên định với một tương lai hòa bình", ông Trump nói. Cũng theo Tổng thống Mỹ, Washington sẽ sớm đạt một thỏa thuận giải giáp hoàn toàn với lực lượng Hamas.

"Cùng với sự hỗ trợ của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, chúng tôi sẽ bảo đảm một thỏa thuận phi quân sự hóa toàn diện với Hamas, bao gồm việc giao nộp tất cả vũ khí và tháo dỡ mọi đường hầm. Hamas phải ngay lập tức thực hiện các cam kết của mình, đồng thời trao trả thi thể cuối cùng cho Israel. Nhóm này có thể chọn cách dễ dàng hoặc khó khăn, nhưng người dân Gaza đã chờ đợi quá lâu rồi", ông Trump nhấn mạnh.