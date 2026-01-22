Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/1 tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, ngay cả khi chưa đưa ra quyết định về việc có tham gia cơ chế này hay không.

"Vì mối quan hệ đặc biệt giữa Nga và người dân Palestine, chúng tôi có thể cung cấp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình ngay lập tức. Khoản tiền này sẽ được trích lấy từ các tài sản của Nga đang bị đóng băng tại Mỹ. Phần còn lại của số tài sản đang bị Washington phỏng tỏa có thể được dùng cho việc phục hồi kinh tế tại Ukraine, tất nhiên là chỉ khi Moscow và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẽ luôn ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tăng cường sự ổn định quốc tế. Lãnh đạo Điện Kremlin còn cảm ơn lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza của ông Trump, nhưng cho hay Moscow cần thêm thời gian để nghiên cứu và tham vấn với các đối tác chiến lược về đề nghị này.

Theo truyền thông Nga, Mỹ đang đóng băng khoảng 5 tỷ USD trong tổng số 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga trên toàn cầu.

Trong những ngày qua, ông Trump đã mời hàng chục quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Theo dự thảo hiến chương, các nước được mời có thể được miễn phí thành viên trong 3 năm, trong khi các nước đóng góp 1 tỷ USD sẽ được coi là thành viên thường trực.