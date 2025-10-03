Theo đó TPHCM hiện đang khẩn trương triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai, hướng đến xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước, đồng thời giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Sau một tháng triển khai, thành phố đã hợp nhất cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương trước sáp nhập là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành một khối thống nhất với hơn 4,77 triệu thửa đất.

Theo Công an TPHCM, việc làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo quyền lợi và rút ngắn thủ tục hành chính, tất có lợi cho người dân cũng như cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy đạt được những kết quả bước đầu, chiến dịch vẫn gặp khó khăn do thiếu sự đồng bộ về thông tin người sử dụng đất và giấy tờ liên quan.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc hoàn thiện dữ liệu đất đai mang lại nhiều lợi ích cho người dân: giảm thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, minh bạch tài sản trên môi trường số và tích hợp tiện ích công nghệ như ứng dụng VNeID, miniApp Thông tin đất đai để dễ dàng tra cứu, sử dụng.

Từ ngày 1/7/2024, VNeID đã trở thành ứng dụng định danh điện tử duy nhất để công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg yêu cầu thúc đẩy giải pháp công nghệ gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hướng đến xây dựng môi trường hành chính hiện đại, số hóa.

Công an TP.HCM và Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM khuyến nghị người dân tích cực phối hợp cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở. Cụ thể, người dân cần mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) và căn cước công dân đến trụ sở UBND, Trung tâm dịch vụ hành chính công hoặc bàn hướng dẫn tại địa phương để đối chiếu, bổ sung, chỉnh lý dữ liệu.

Theo thống kê, hiện còn khoảng 2 triệu trường hợp chủ sử dụng đất và nhà ở chưa đầy đủ thông tin. Việc phối hợp, chủ động của người dân được đánh giá là yếu tố quyết định để Chiến dịch 90 ngày thành công, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số và phục vụ người dân tốt hơn.