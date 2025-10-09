Tối 9/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA tổ chức lễ vinh danh Top 10 và công bố bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025. Sự kiện đánh dấu hành trình 12 năm phát triển của chương trình “Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: Doanh nghiệp công nghệ số hiện nay đang là trọng tâm, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương, VINASA là một trong những hội, hiệp hội đã không ngừng đổi mới, luôn chủ động tìm kiếm, tôn vinh những doanh nghiệp công nghệ số uy tín, tiêu biểu.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, với nỗ lực của VINASA, chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình, trở thành một sự kiện thường niên có tầm ảnh hưởng và uy tín hàng đầu trong cộng đồng công nghệ số Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, những người đã không ngừng đổi mới sáng tạo, vượt qua thách thức để khẳng định uy tín và năng lực của mình.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa tin tưởng rằng các doanh nghiệp Top 10 sẽ là những kiến trúc sư trưởng của tương lai số Việt Nam.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa cho biết, chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã được đổi mới toàn diện, chuyển mình từ một sự kiện bình chọn đơn thuần thành một công cụ đánh giá và phân tích chiến lược, minh chứng cho sự đổi mới là sự ra đời của bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 và hệ thống đánh giá VINASA Tech Map.

Hệ thống VINASA Tech Map được xây dựng dựa trên phương pháp luận chuẩn mực quốc tế, được tinh chỉnh để phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của Việt Nam. Hệ thống đánh giá tập trung vào 10 tiêu chí chia làm 2 trục: Tầm nhìn và Khả năng thực thi.

Dựa trên hệ thống này, 81 doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh trong hơn 169 hạng mục được phân loại rõ ràng thành 4 nhóm chiến lược: “Dẫn đầu”, “Thực lực”, “Khai phá”, và “Lợi thế chuyên ngành”.

Đặc biệt, 81 doanh nghiệp được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025” là những doanh nghiệp đã được Hội đồng chuyên gia đánh giá và xác thực trực tiếp.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương và Phó Chủ tịch VINASA Lâm Quang Nam trao danh hiệu Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam xuất sắc cho các đơn vị.

Theo thống kê, 81 doanh nghiệp nhận danh hiệu “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025” được ghi nhận tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 160.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 6,5 tỷ USD, chiếm trên 40% doanh thu của toàn ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam, với tổng số lao động hơn 132.000 kỹ sư.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thêm: “Chúng tôi tin tưởng rằng, các doanh nghiệp Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm nay không chỉ là những người dẫn đầu về doanh thu hay quy mô, mà còn là những kiến trúc sư trưởng của tương lai số Việt Nam, những người tiên phong làm chủ công nghệ, dám đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược và dẫn dắt xu hướng số toàn cầu”.

Sau lễ vinh danh, ấn phẩm “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025” sẽ được VINASA công bố bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh & tiếng Nhật, được phát hành trên website top10ict.com và và website của Hiệp hội tại địa chỉ vinasa.org.vn; đồng thời được giới thiệu tới trên 5.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trên toàn quốc và đối tác tiềm năng trong nước và nước ngoài tại 100 quốc gia và nền kinh tế trên toàn cầu, kỳ vọng sẽ kết nối và mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư mới cho các doanh nghiệp tham gia chương trình.