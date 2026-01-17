Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/1, nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc Petr Pavel tiết lộ những chiến cơ nước này viện trợ cho Ukraine trong thời gian tới sẽ có chức năng chính là đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

Cuộc họp báo giữa Tổng thống Cộng hòa Séc Pavel (trái) và ông Zelensky hôm 16/1. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Cộng hòa Séc trong thời gian tương đối ngắn sẽ cung cấp một số máy bay chiến đấu cho Ukraine, những khí tài này hiệu quả cao trong việc đối phó với UAV và tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này… Prague cũng có thể gửi cho Ukraine một số hệ thống cảnh báo sớm”, hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn lời ông Pavel nói.

Từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022, Cộng hòa Séc đã cung cấp nhiều gói viện trợ quân sự cho quân đội Kiev với tổng trị giá hơn 830 triệu USD.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với chính quyền Nga đưa tin các lực lượng vũ trang Moscow trong ngày 16/1 đã kiểm soát thêm 2 khu định cư Zakotnoe và Zhovtnevo lần lượt nằm ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết: “Ngôi làng Zakotnoe nằm cách thành phố Sloviansk, một trong những trung tâm phòng ngự của quân Ukraine ở khu vực Donbas, khoảng 35km. Trong khi đó, các đơn vị của Cụm quân Vostok tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát khu định cư Zhovtneve”.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về nội dung thông cáo trên của quân Nga.