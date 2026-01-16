Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (16/1) cho biết cây cầu trên được quân Ukraine sử dụng để vận chuyển trang thiết bị, binh sĩ và khí tài từ khu vực phía tây sang bờ đông sông Oskil chảy qua vùng Kharkiv.

Khoảnh khắc quân Nga dội bom vào cầu vượt sông của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Thông qua hoạt động tình báo, các đơn vị của chúng tôi đã phát hiện vị trí cầu vượt sông của đối phương nằm trong địa phận làng Osynovo ở Kharkiv, đông bắc Ukraine… Không quân Nga đã thực hiện cuộc tập kích với các quả bom FAB-500 có gắn bộ thiết bị dẫn đường (UMPK). Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được trong thời gian thực, mục tiêu đã bị phá hủy”.

Dựa trên dữ liệu do chuyên trang Deep State cung cấp, vị trí làng Osynovo nằm cách thị trấn Kupiansk khoảng 10km về hướng nam. Nơi này và một số khu vực lân cận vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân Ukraine.

Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Kiev nhận thêm MiG-29 từ Ba Lan

Theo các quan chức quân sự Ba Lan, nước này đã quyết định chuyển giao 9 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine để đổi lấy một số công nghệ về máy bay không người lái (UAV).

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paveł Zalewski phát biểu: “Ukraine đã chấp nhận lời đề nghị này. Tất nhiên, như thường lệ, vẫn có một số khía cạnh kỹ thuật cần được làm rõ. Tôi có thể xác nhận con số cụ thể về những tiêm kích được chuyển cho Kiev, dưới 10 chiếc”.

Theo Ukrinform, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2024, Warsaw đã viện trợ cho Kiev lượng trang thiết bị quân sự có trị giá hơn 4 tỷ Euro.