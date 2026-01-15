Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (15/1) cho biết Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã tới thăm các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga đang làm nhiệm vụ tại Dnipropetrovsk.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Gerasimov (trái) nghe báo cáo. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Trong chuyến thị sát, Tướng Valery Gerasimov đã nghe báo cáo của tư lệnh các quân đoàn số 2 và 51 về tình hình chiến sự và kết quả nhiệm vụ tác chiến. Kết thúc cuộc gặp, Tổng tham mưu trưởng ghi nhận những thành công của Cụm quân Trung tâm trong việc kiểm soát nhiều khu vực ở Donetsk cũng như đề ra mục tiêu cho các hoạt động tác chiến trong thời gian tới”.

Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Ukraine có bộ trưởng quốc phòng mới

Chính phủ Ukraine hôm 14/1 chính thức bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, ông Fedorov sinh ngày 21/1/1991 tại thành phố Vasylivka thuộc vùng Zaporizhzhia, Ukraine. Ông tốt nghiệp Đại học quốc gia Zaporizhzhia vào năm 2014.

Sau đó, ông Fedorov lần lượt hoàn thành các khóa đào tạo tại trường giáo dục của Văn phòng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine và chương trình chiến lược chuyển đổi số ở Trường Quản lý Yale thuộc Đại học Yale, Mỹ. Cuối tháng 8/2019, ông Fedorov được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine và giữ chức vụ này đến đầu năm nay.