Theo đài RT, ông Fedorov, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 14/1, đã nói với các nhà lập pháp nước này rằng Bộ Quốc phòng đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 300 tỷ Hryvnia (7 tỷ USD). Ngoài ra, khoảng 2 triệu người đang nằm trong danh sách truy nã của Kiev vì trốn nghĩa vụ quân sự và khoảng 200.000 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov. Ảnh: Kiyv Independent

“Tôi không muốn trở thành người theo chủ nghĩa dân túy, tôi muốn trở thành người theo chủ nghĩa hiện thực. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt để tiến lên phía trước”, ông Fedorov nhấn mạnh khi trình bày các số liệu thống kê trên.

Quân đội Ukraine đã phải chịu áp lực nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Điều kiện ở tiền tuyến rất khắc nghiệt và các lực lượng Ukraine thường xuyên phải giữ vững các vị trí trọng yếu ngay cả khi họ bị đối phương áp đảo về quân số và hỏa lực.

Hãng tin CNN lưu ý, trong dư luận từ lâu đã có các đồn đoán về khủng hoảng nhân lực và tỷ lệ đào ngũ cao trong quân đội Ukraine, nhưng phát biểu của ông Fedorov đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Ukraine chính thức công khai quy mô của vấn đề.

Theo luật của Ukraine, tất cả nam giới từ 18 - 60 tuổi đều phải đăng ký với quân đội và luôn mang theo giấy tờ tùy thân, mặc dù chỉ những người từ 25 - 60 tuổi mới phải nhập ngũ.

Luật thiết quân luật của Ukraine cấm tất cả nam giới từ 23 - 60 tuổi đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự rời khỏi đất nước. Song, hàng chục nghìn người đã bỏ trốn bất hợp pháp.

Sau cuộc gặp với ông Fedorov hôm 14/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đất nước cần có những “thay đổi sâu rộng hơn” đối với quy trình huy động quân.