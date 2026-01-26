Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 26/1 cho hay: "Nhìn chung, đà tiến công của Nga trên nhiều mặt trận đã chậm lại đáng kể trong tháng 1 vì thời tiết khắc nghiệt. Tuy vậy, tần suất giao tranh ở Pokrovsk vẫn ở mức cao, đặc biệt là ở phía bắc thành phố. Chỉ tính riêng tuần trước, đã có khoảng 400 cuộc giao tranh được ghi nhận tại Pokrovsk. Phía Nga cũng đang dồn thêm quân dự bị về đây để gia tăng sức ép".

Ông Syrsky nhấn mạnh, các đơn vị của Ukraine đang cố gắng tổ chức các cuộc tập kích nhỏ nhằm làm giảm khả năng tiến công của đối phương ở Pokrovsk, đồng thời gây ra tổn thất nhiều nhất có thể.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Independent

Theo giới quan sát, khả năng các lực lượng Ukraine có thể bám trụ ở Pokrovsk hay không vẫn còn bỏ ngỏ, trong bối cảnh quân Nga được dự báo sẽ đẩy mạnh tiến công vào mùa xuân và mùa hè.

Điện Kremlin lên tiếng về kết quả đàm phán 3 bên

Theo hãng tin Zvezda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/1 đã bình luận về các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga, và Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hồi cuối tuần qua.

"Về cơ bản, các cuộc đàm phán đã diễn ra tích cực. Tuy nhiên, việc kỳ vọng vào một kết quả đột phá từ các cuộc tiếp xúc ban đầu là không thực tế. Chúng ta vẫn còn nhiều công việc nghiêm túc ở phía trước", ông Peskov cho biết.

Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, lập trường về lãnh thổ của Nga vẫn không thay đổi khi Moscow yêu cầu Kiev rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass cũng như đóng băng giới tuyến tại các khu vực khác tại miền đông và miền nam Ukraine.

"Lập trường về lãnh thổ là một phần của công thức Anchorage. Đây là nền tảng then chốt với Nga và không có gì bí mật về vấn đề này", ông Peskov nói.

Theo truyền thông Nga, "công thức Anchorage" là cụm từ dùng để ám chỉ những nội dung đã được thống nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska năm ngoái.