Tờ Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/1 cho biết: "Chúng tôi vẫn đang duy trì liên lạc với Mỹ và chờ họ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc đàm phán tiếp theo. Ukraine sẵn sàng làm việc theo mọi khuôn khổ, điều quan trọng là các cuộc gặp phải mang lại kết quả và thực sự được tổ chức. Chúng tôi trông đợi các cuộc gặp trong tuần tới và đang chuẩn bị cho điều đó", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ông Zelensky nhận định cuộc đàm phán bị hoãn có thể liên quan đến tình hình Iran, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đang cân nhắc các biện pháp quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Trên thực tế, dù các cuộc đàm phán sắp tới tại UAE được mô tả là 3 bên nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó nói đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, những nhà đàm phán chính của Washington trong tiến trình hòa bình Ukraine, sẽ không tham dự dù "có thể vẫn sẽ có sự hiện diện của Mỹ".

Trong thông báo ngày 31/1, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh, việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có cuộc gặp trực tiếp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tất nhiên một cuộc gặp 3 bên là cần thiết, bởi nó liên quan đến đảm bảo an ninh của Ukraine, bao gồm tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) và sự hỗ trợ từ Liên minh Thiện chí. Tuy vậy, lãnh thổ vẫn là khúc mắc lớn nhất trong thỏa thuận hòa bình và không ai khác ngoài các nhà lãnh đạo cấp cao nhất có thể đàm phán về vấn đề này", ông Zelensky cho hay.