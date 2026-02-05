Theo Kyiv Independent, vòng đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Mỹ - Nga - Ukraine đã kết thúc trong ngày 4/2 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).

Sau ngày làm việc đầu tiên, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov đã đưa ra một số đánh giá về việc đàm phán, mô tả đây là cuộc thảo luận "hiệu quả". "Cuộc tiếp xúc đã diễn ra thực chất, hiệu quả, tập trung vào các bước đi cụ thể và những giải pháp thực tiễn", ông Rustem Umerov cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó thông báo rằng vòng đàm phán ngày 4/2 đã đạt được thỏa thuận mới về việc trao đổi tù binh trong cuộc xung đột.

Phái đoàn Nga - Mỹ - Ukraine trong cuộc gặp 3 bên ở UAE. Ảnh: X/@rustem_umerov

"Đã có một bước tiến quan trọng và chúng tôi kỳ vọng về một cuộc trao đổi tù binh trong tương lai gần. Các binh lính sẽ được trở về nhà. Điều quan trọng nhất là các cuộc đàm phán phải dẫn tới hòa bình thực sự. Người dân Ukraine cần phải cảm thấy tình hình thực sự đang chuyển động theo hướng hòa bình và chấm dứt xung đột, chứ không phải theo hướng Nga tận dụng mọi thứ để tiếp tục các cuộc không kích", ông Zelensky nhấn mạnh.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có kế hoạch công khai bình luận về kết quả vòng đàm phán đầu tiên ngày 4/2. Trong khi đó, Mỹ cũng chưa lên tiếng về cuộc gặp ở UAE, dù đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner là những người trực tiếp tham gia đàm phán.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Stepanovka ở Donetsk và khu định cư Staroukrainka tại Zaporizhzhia.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi Stepanovka, trong khi Nhóm tác chiến phía Bắc đã vượt qua phòng tuyến của Ukraine để kiểm soát Staroukrainka. Tại các cuộc đụng độ dọc tiền tuyến trong 24h qua, đối phương đã mất 1.390 binh lính, 2 xe tăng, 17 xe bọc thép và hơn 60 hệ thống pháo các loại", thông báo của Nga cho biết.