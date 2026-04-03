Ukraine vừa hé lộ STRILA-2, phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng máy bay không người lái đánh chặn STRILA (interceptor STRILA), hứa hẹn thay đổi cục diện trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công bằng drone cảm tử Shahed. Với công nghệ rocket booster tiên tiến lấy cảm hứng trực tiếp từ drone Jäger của Đức, STRILA-2 không chỉ leo cao nhanh chóng mà còn kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, mang đến khả năng đánh chặn mục tiêu bay tốc độ cao hiệu quả hơn bao giờ hết.

Máy bay không người lái đánh chặn STRILA của Ukraine từ WIY Drones. Ảnh: Quantum Systems/militarnyi.com

STRILA-2 do công ty WIY Drones của Ukraine phát triển, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Quantum Systems của Đức.

Đây là bước tiến tiếp theo của nền tảng STRILA interceptor, chuyên nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa trên không bao gồm drone tấn công loại Shahed, máy bay trinh sát tốc độ cao và các UAV không người lái khác.

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở hệ thống đẩy hybrid: một rocket booster nhiên liệu rắn (solid-fuel) nhỏ gọn được tích hợp trực tiếp, giúp drone tăng tốc leo độ cao lên tới vài kilomet chỉ trong thời gian cực ngắn.

Sau khi rocket booster hoạt động xong, STRILA-2 chuyển ngay sang chế độ bay ổn định bằng bốn động cơ điện chính, duy trì khả năng cơ động linh hoạt để tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu.

Công nghệ rocket booster này được thiết kế tương đồng với mẫu Jäger interceptor của Quantum Systems, cho phép STRILA-2 đạt được tốc độ leo cao vượt trội so với các phiên bản interceptor truyền thống chỉ dùng động cơ điện.

Máy bay không người lái đánh chặn Jäger. Ảnh: Quantum Systems/militarnyi.com

Nhờ vậy, drone STRILA-2 có thể nhanh chóng tiếp cận độ cao lý tưởng để đánh chặn các mục tiêu bay thấp hoặc di chuyển nhanh như Shahed, vốn thường hoạt động ở tầm cao vừa phải và khó bị phát hiện sớm.

Hệ thống đẩy hybrid không chỉ tăng cường khả năng phản ứng tức thì mà còn tối ưu hóa năng lượng: rocket booster chỉ dùng cho giai đoạn tăng tốc ban đầu, trong khi bốn động cơ điện đảm nhận phần bay hành trình, giúp duy trì hiệu suất tổng thể mà không làm giảm đáng kể thời gian hoạt động.

Một điểm nhấn công nghệ quan trọng khác là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). WIY Drones đã đưa vào STRILA-2 các giải pháp AI do chính công ty phát triển, đồng thời được hỗ trợ thêm bởi phần mềm AI chuyên dụng của Quantum Systems.

Hệ thống AI này hỗ trợ nhận diện mục tiêu tự động, tính toán quỹ đạo đánh chặn chính xác và điều chỉnh hành vi bay theo thời gian thực, giảm thiểu sai số do con người vận hành.

Drone STRILA-2 có khả năng hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường chiến trường phức tạp, nơi tốc độ và độ chính xác quyết định thành bại.

Máy bay không người lái đánh chặn STRILA của Ukraine do WIY Drones phát triển. Nguồn: WIY Drones/united24media.com

Về khía cạnh sản xuất và triển khai, STRILA-2 nằm trong gói đơn hàng lớn lên tới 15.000 chiếc thuộc dòng STRILA, được tài trợ bởi Chính phủ Đức và giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Quantum Systems không chỉ đầu tư trực tiếp vào WIY Drones mà còn hỗ trợ xây dựng trung tâm dịch vụ, đào tạo và hậu cần tại Ukraine, đồng thời cam kết mở rộng sản xuất nội địa.

Điều này cho thấy STRILA-2 không chỉ là sản phẩm thử nghiệm mà đã sẵn sàng được triển khai quy mô lớn, với tiềm năng xuất khẩu dư thừa trong tương lai.

STRILA-2 đại diện cho bước tiến quan trọng trong lĩnh vực drone interceptor: kết hợp rocket booster nhiên liệu rắn với động cơ điện hybrid, bổ sung AI tiên tiến và được sản xuất theo mô hình hợp tác quốc tế.

Mặc dù thông số chính xác như tốc độ tối đa, thời gian bay hay tải trọng chưa được công bố công khai chi tiết, nhưng những cải tiến rõ rệt về khả năng leo cao nhanh và đánh chặn mục tiêu tốc độ cao đã đủ để khẳng định vị thế của STRILA-2 như một trong những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Ukraine trong lĩnh vực phòng thủ trên không.