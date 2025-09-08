Đây là tuyên bố của Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Ukrinform công bố hôm 7/9. Theo ông Skibitsky, ngoài tên lửa, Nga còn có kế hoạch sản xuất hàng loạt thiết bị quân sự hiện đại vào cuối năm 2025, bao gồm 57 chiến đấu cơ như Su-57, Su-35, Su-34 và Su-30.

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Skibitsky cho biết thêm, gần 250 xe tăng T-90M, 1.100 xe bọc thép chở quân BTR-3 và BTR-82A cùng 365 hệ thống pháo binh cũng nằm trong danh sách các loại vũ khí được Nga tăng tốc sản xuất.

Quan chức tình báo Ukraine nhấn mạnh, Nga vừa đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí mới, vừa hiện đại hóa kho vũ khí đang sở hữu. Cũng theo ông, hoạt động sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Nga gồm các mẫu Geran, Garpiya và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cũng gia tăng đáng kể.

Ông Skybitsky nhận định, Nga đang tập trung cho nỗ lực phát triển tên lửa chú trọng vào 3 mục tiêu là mở rộng tầm bắn, cải thiện độ chính xác và tăng hiệu quả của đầu đạn. Những nỗ lực này được cho không chỉ phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, mà còn là một phần trong quá trình chuẩn bị lâu dài trước nguy cơ bùng nổ xung đột giữa Mosocw và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2030.

Để tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào nguồn viện trợ từ phương Tây, Ukraine đã tự phát triển ngành sản xuất quốc phòng trong nước. Trong năm nay, Kiev dự tính sản xuất 3.000 tên lửa và 30.000 UAV tầm xa.

Trong những tháng gần đây, Nga đã mở rộng phạm vi và tần suất tấn công Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/9 cho hay, kể từ đầu tháng 9, các lực lượng Moscow đã phóng hơn 1.300 UAV, gần 900 bom dẫn đường trên không và hơn 50 tên lửa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Điển hình vào đêm 6/9, rạng sáng 7/9, Nga đã thực hiện cuộc không kích có quy mô lớn nhất bằng UAV kể từ đầu xung đột khi triển khai số lượng UAV kỷ lục là 810 chiếc.