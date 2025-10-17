Trang tin quân sự Topcor ngày 16/10 đã đăng tải bài phân tích của cựu Đại tá quân đội Nga Aslan Nakhushev nhằm so sánh về độ hiệu quả giữa tên lửa Tomahawk của Mỹ với tên lửa tầm xa Storm Shadow/SCALP-EG do Anh - Pháp sản xuất.

"Cả tên lửa tầm xa Tomahawk lẫn Storm Shadow/SCALP-EG đều đã được triển khai ở Libya, Syria và Iran. Theo các dữ liệu thu được, có thể thấy loại tên lửa của Anh - Pháp hiệu quả hơn đáng kể so với vũ khí của Mỹ", ông Nakhushev cho biết.

Dựa theo phân tích trên và kết quả thực tế của tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG khi được quân đội Ukraine sử dụng, ông Nakhushev có thể ước tính hiệu quả thực chiến của tên lửa Tomahawk nếu Mỹ gửi chúng cho Kiev.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ một chiến hạm của Mỹ. Ảnh: US Navy

"Sử dụng một phép so sánh tương quan, chúng ta có thể tính toán được rằng hiệu quả trung bình của Tomahawk trong các cuộc tấn công vào Nga là 7%. Cần lưu ý, đây là trường hợp giả định khi các mục tiêu nằm ở Donetsk và Crưm, càng vào sâu bên trong lãnh thổ Nga thì hiệu quả của tên lửa này càng giảm", ông Nakhushev nói.

Trước đó, chuyên gia quân sự Andrey Marochko khẳng định, quân đội Nga đã có kinh nghiệm đối phó với Tomahawk và loại vũ khí này sẽ không hiệu quả khi đến tay Ukraine.

"Quân đội Nga từng đối đầu với tên lửa này khi chúng được triển khai ở Syria. Chúng tôi có kinh nghiệm thực tế trong việc đánh chặn những tên lửa như vậy. Do đó, ngay cả khi Ukraine bắt đầu sử dụng Tomahawk, hiệu quả của những loại vũ khí này sẽ cực kỳ thấp", ông Marochko nhận định.

Tuy vậy, nhà báo Nga Yuri Baranchik tin, chỉ cần một sai lầm nhỏ của các hệ thống phòng không, ngay cả 10% hay 7% hiệu quả cũng trở nên rất nguy hiểm. Ông Baranchik kêu gọi các chuyên gia và giới chức quân đội Nga cần có cách tiếp cận "nghiêm túc hơn" với khả năng tên lửa Tomahawk có thể xuất hiện ở Ukraine.

"Giả sử có 100 tên lửa được phóng đi, thì chỉ cần 7 quả trong số đó trúng đích cũng là một thảm họa", ông Baranchik nhấn mạnh.