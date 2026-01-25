Người phát ngôn cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae Chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ngài Lee Hae Chan đã từ trần".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, thi hài cựu Thủ tướng Lee Hae Chan sẽ được đưa về Hàn Quốc trên chuyến bay ngày 26/1 và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon vào khoảng 7h sáng ngày hôm sau.

Ông hưởng thọ 73 tuổi.

Gia quyến đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thảo luận chi tiết về việc đưa thi hài về nước cũng như các thủ tục tang lễ.