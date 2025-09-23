Tờ Kyiv Independent ngày 23/9 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tới New York và có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg.

Trong cuộc gặp, ông Zelensky và ông Kellogg đã tập trung thảo luận về chiến dịch phản công của Kiev gần Dobropillia và Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine đang ghi nhận những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, phái đoàn hai bên cũng nói về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm các thỏa thuận liên quan đến UAV người lái và mua sắm vũ khí của Mỹ.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và đặc phái viên Kellogg là bước chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Donald Trump. Ông Zelensky và ông Trump dự kiến sẽ gặp lại nhau trong tuần này, bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, ông Zelensky sẽ có hàng loạt cuộc gặp song phương về kinh tế, công nghệ, quốc phòng và khai khoáng với lãnh đạo các quốc gia đang có mặt tại New York.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự báo về xung đột Nga-Ukraine

Đài Fox News ngày 23/9 đã công bố cuộc phỏng vấn với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nơi nhà lãnh đạo này đưa ra những nhận định xung quanh cuộc xung đột Ukraine.

"Ankara có quan hệ ngoại giao với cả Moscow và Kiev, chúng tôi chưa bao giờ muốn đối nghịch với cả hai bên, chúng tôi cũng không mong muốn cuộc xung đột nổ ra. Dù cả Nga và Ukraine đã chịu nhiều tổn thất, nhưng tôi không nghĩ cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc", ông Erdogan cho biết.

Theo Tổng thống Erdogan, NATO nên xem xét một cách tiếp cận tương tự với Ankara, tức duy trì quan hệ hòa hoãn với cả Nga và Ukraine.

"Họ cần cách tiếp cận khác, bởi áp lực tài chính không cho phép Ukraine duy trì xung đột quá lâu. Châu Âu cũng không thể mãi viện trợ kinh tế cho Kiev. Ngoài ra thì quan điểm của Mỹ trong tương lai vẫn chưa rõ ràng", ông Erdogan nói.