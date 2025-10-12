Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Nga tổ chức không kích quy mô lớn nhắm vào nhiều khu vực của nước này.

"Tôi đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc không kích của Nga nhắm vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí hỗ trợ của ông ấy. Chúng tôi cũng thảo luận về các cơ hội để tăng cường năng lực phòng không", ông Zelensky cho biết.

Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Ukraine cũng ca ngợi Tổng thống Mỹ vì những nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

"Tôi đã chúc mừng ông Trump về thỏa thuận ở Trung Đông. Nếu ông ấy có thể ngăn chặn xung đột ở một khu vực, thì các cuộc xung đột khác cũng có thể được chấm dứt, bao gồm cả cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy vậy, Moscow phải tham gia vào tiến trình đàm phán thực chất", ông Zelensky nói.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc điện đàm này.

Trong thông điệp video tối ngày 11/10, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng Kiev đã nhận được "tín hiệu cần thiết cho thấy Washington đang xem xét các phương án tăng cường hợp tác giữa hai nước". Ngoài ra, ông Zelensky cũng thông báo về việc ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào 14 cá nhân và tổ chức Nga.

"Tính cả các lệnh trừng phạt mới, Kiev đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 281 cá nhân và 633 pháp nhân có liên hệ với tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga", Văn phòng Tổng thống Ukraine thông tin.