Theo tờ Korea Times, Văn phòng Đại biểu quốc hội Park Eun Jung thuộc Đảng Tái thiết Hàn Quốc ngày 28/7 đã công bố số tiền ký gửi ông Yoon Suk-yeol đã nhận được trong khoảng thời gian bị giam từ ngày 10/7/2025 đến 10/7/2026.

"Ông Yoon là phạm nhân có số tiền ký gửi lớn nhất tại Trung tâm giam giữ Seoul với tổng cộng 1,71 tỷ Won (khoảng 1,15 triệu USD). Số tiền này được ghi nhận qua 39.829 giao dịch", Văn phòng Đại biểu quốc hội Park Eun Jung cho biết.

Cũng theo báo cáo trên, số tiền ký gửi mà ông Yoon nhận được cao gấp khoảng 6 lần so với lương hàng năm của tổng thống Hàn Quốc (271 triệu Won), cao gấp 13 lần người đứng thứ hai ở Trung tâm giam giữ Seoul (131 triệu Won). Hiện ông Yoon đã rút 99,46% số tiền ký gửi thông qua 511 giao dịch.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, vợ của ông Yoon, cũng đứng đầu danh sách người nhận tiền ký gửi ở Trung tâm giam giữ Nambu Seoul, với tổng số tiền rơi vào khoảng 131 triệu Won. Bà Kim hiện đã rút 94,5% số tiền này thông qua 92 giao dịch. Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc được cho đã gửi phần lớn số tiền ký gửi vào tài khoản ngân hàng bên ngoài.

Theo Korea Times, tiền ký gửi trong trại giam là khoản tiền do người thân, bạn bè hoặc luật sư chuyển vào tài khoản của phạm nhân trong thời gian tạm giam hoặc chấp hành án.

Vào ngày 27/7, tòa án đã tuyên phạt ông Yoon 18 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 3 năm, sau khi kết luận ông phạm tội đưa ra các tuyên bố sai sự thật khi còn là ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập Quyền lực Nhân dân (PPP) trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3/2022. Trước đó, cựu tổng thống Hàn Quốc cũng bị tuyên phạt 7 năm tù giam vì ngăn cản cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giữ liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành vào năm 2024.