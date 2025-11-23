Theo Kyiv Independent, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umerov ngày 22/11 đã thông báo về việc lập ra phái đoàn để tiến hành thảo luận với Mỹ về kế hoạch hòa bình 28 điểm.

"Các quan chức Ukraine sẽ tham vấn với Mỹ tại Thụy Sĩ trong những ngày tới. Chúng tôi bước vào cuộc đàm phán khi hiểu rõ lợi ích của mình. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của phía Mỹ và sự sẵn sàng thảo luận thực chất. Ukraine sẽ hành động có trách nhiệm và nhất quán để bảo đảm an ninh quốc gia", ông Umerov cho biết.

Truyền thông Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã ký sắc lệnh thành lập phái đoàn tham gia thảo luận ở Thụy Sĩ. Chánh Văn phòng Tổng thống Andrii Yermak được chọn làm trưởng đoàn, các quan chức đáng chú ý khác bao gồm: Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov, Cục trưởng Tình báo Quốc phòng Kyrylo Budanov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Andrii Hnatov,...

Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: reporteri

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo châu Âu và Nhật Bản đã đưa ra thông cáo chung về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

"Dự thảo của kế hoạch 28 điểm có thể thiết lập cơ sở cho đàm phán chấm dứt xung đột. Nhưng nó vẫn cần được hoàn thiện thêm. Bên cạnh đó, việc thực thi các yếu tố liên quan EU và NATO phải có sự đồng thuận tương ứng của các thành viên hai khối", thông cáo nêu rõ.

Theo dự kiến, các quan chức từ nhóm E3 (Pháp, Anh và Đức) cũng sẽ tới Thụy Sĩ để thảo luận với Ukraine và Mỹ về kế hoạch hòa bình.

Nga vẫn đang phối hợp sắp xếp hội nghị Putin - Trump

Hãng thông tấn TASS ngày 22/11 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây đã tuyên bố rằng Moscow vẫn đang thảo luận về việc tổ chức hội nghị giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Việc sắp xếp cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo vẫn trong chương trình nghị sự, và chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp chung", ông Ryabkov cho biết.

Liên quan đến kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, Thứ trưởng Ryabkov nhận định rằng Washington đang cố gắng thúc đẩy một giải pháp bền vững, đồng thời cố gắng giải quyết guyên nhân gốc rễ của xung đột.

"Điều quan trọng là Tổng thống Trump không lảng tránh những vấn đề gốc rễ của xung đột, vốn liên quan đến NATO, trái với nhiều nhà lãnh đạo phương Tây", ông Ryabkov nói.