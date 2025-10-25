Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn CNN, đặc phái viên Nga Dmitriev cho biết, ông không có ý định thảo luận với Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh trừng phạt do Washington vừa áp đặt với Moscow.

Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Ông Dmitriev nhấn mạnh: “Tôi tin cuộc gặp với ông Witkoff rất quan trọng, các cuộc xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Việc hiểu lập trường của Nga và mối quan ngại của chúng tôi về các vấn đề an ninh rất quan trọng. Các lệnh trừng phạt không phải là vấn đề đáng để tâm. Câu hỏi thực sự là làm thế nào để tiếp tục đối thoại, làm thế nào để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, tìm những giải pháp mang tính thực tế và không khuyến khích những điều phi thực tế”.

Đặc phái viên Nga cho biết thêm, ông tin tất cả mọi người đều muốn cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc thông qua các biện pháp ngoại giao. “Cả Nga, Mỹ và Ukraine đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Chúng tôi đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao khả thi”, ông Dmitriev nói.

Khi phóng viên hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin còn được tổ chức hay không, ông Dmitriev đáp: “Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vẫn sẽ diễn ra, nhưng có thể muộn hơn. Tôi chắc chắn những nỗ lực của ông Trump sẽ thành công bởi việc duy trì đối thoại với Nga vẫn tốt hơn là cắt đứt liên lạc, giống như những gì người tiền nhiệm Joe Biden đã làm. Ông Biden muốn Nga hứng chịu thất bại chiến lược và rõ ràng mục tiêu đó đã thất bại”, quan chức Nga chia sẻ.

CNN cho biết, chuyến đi lần này của đặc phái viên Nga diễn ra trong bối cảnh ông Trump đã hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở thủ đô Budapest của Hungary, đồng thời cho áp lệnh trừng phạt mới nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil cũng như hàng chục công ty con của những tập đoàn này.