Hãng thông tấn CNN trích dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho biết, trong thời gian công du Mỹ, ông Dmitriev dự kiến sẽ gặp các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump “để thảo luận về mối quan hệ giữa Washington và Moscow”.

Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Chuyến đi lần này của đặc phái viên Nga diễn ra trong bối cảnh ông Trump đã hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở thủ đô Budapest của Hungary, đồng thời cho áp lệnh trừng phạt mới nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil cũng như hàng chục công ty con của những tập đoàn này.

Trong một tuyên bố gần đây, ông Putin khẳng định những lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ không thể tạo ra tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga, đồng thời mô tả đó là “động thái không thân thiện” và không thúc đẩy quan hệ song phương. Lãnh đạo Điện Kremlin cho biết thêm, trong cuộc trò chuyện với ông Trump, ông đã cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt sẽ tác động đến giá dầu toàn cầu, bao gồm cả giá dầu tại Mỹ.

Được biết, hồi tháng 4 năm nay, đặc phái viên Dmitriev là quan chức Nga đầu tiên tới thăm thủ đô Washington của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ hồi tháng 2/2022. Chính phủ Mỹ đã tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào ông Dmitriev để Bộ Ngoại giao Mỹ có thể cấp visa cho vị quan chức này nhập cảnh.