Đài RT ngày 17/1 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Trong những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo Pháp, Italia và Đức đã lên tiếng ủng hộ việc đối thoại với Nga để duy trì ổn định tại châu Âu. Dù tương đối ngạc nhiên nhưng chúng tôi cho rằng các tuyên bố đó hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Moscow".

Ông Peskov nhận định nếu sự thay đổi này phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược của châu Âu, đây là một bước chuyển biến tích cực. Ngoài ra, quan chức này cũng xác nhận việc Nga đã thiết lập được kênh đối thoại với Mỹ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu bất ngờ "dịu giọng" với Nga, đồng thời thể hiện thiện chí muốn đối thoại với Moscow.

Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói Nga là "láng giềng châu Âu lớn nhất" của Đức, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tìm lại sự cân bằng trong quan hệ với Moscow.

Hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đề xuất EU "khởi động lại một cách đúng đắn" các cuộc thảo luận với Nga. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đồng tình với quan điểm của ông Macron, nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để châu Âu trao đổi với Moscow. Ông Meloni thậm chí đề nghị EU bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách liên lạc với Nga.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng gián tiếp thừa nhận việc nối lại đối thoại với Nga là "điều phải thực hiện trong tương lai".