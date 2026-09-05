Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 thông báo rằng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới thăm Nga và Ukraine sớm nhất vào cuối tuần này, nhấn mạnh rằng nỗ lực ngoại giao con thoi của Mỹ là cơ hội để chấm dứt xung đột.

"Các đặc phái viên Mỹ đang lên đường thực hiện một nhiệm vụ mới tới Nga. Họ đã làm rất tốt và chúng tôi cử họ tới đó để xem liệu chúng ta có thể đạt được điều gì đó hay không. Họ sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột", ông Trump cho biết.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Trước đó, một nguồn tin của TASS cho biết ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Moscow và Kiev trong các ngày 5 - 6/9. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow sẽ thông báo về các cuộc tiếp xúc giữa Nga và các nhà đàm phán Mỹ sau khi những cuộc gặp này diễn ra.

Giống với truyền thông Nga, tờ Kyiv Independent của Ukraine và trang tin Axios của Mỹ cũng đưa tin rằng các đặc phái viên của Washington có thể thực hiện các chuyến thăm tới Moscow và Kiev ngay trong cuối tuần này. "Ông Witkoff và Kushner sẽ tới Nga trước để thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin, sau đó sẽ tới Ukraine để gặp mặt Tổng thống Volodymyr Zelensky", nguồn tin của Axios tiết lộ.

Cũng liên quan đến tiến trình đàm phán, khi được hỏi liệu có sáng kiến ​​hòa bình mới nào xuất hiện sau những phát biểu của Tổng thống Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó, chưa có điều kiện cụ thể nào. Tuy nhiên, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi, Kiev hiểu rõ điều này và tất cả những yếu tố đó cho phép khẳng định rằng khả năng đạt được hòa bình là có thật".