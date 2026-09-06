Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 đã gặp mặt các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner khi hai nhân vật này có mặt tại Kiev.

Các đặc phái viên Mỹ tới Ukraine chỉ một ngày sau khi tiến hành cuộc đàm phán kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Ông Witkoff và ông Kushner tới Kiev bằng tàu hỏa từ Ba Lan và được đón tiếp tại nhà ga bởi các quan chức cấp cao bên phía Ukraine như Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón các đặc phái viên Mỹ tới Kiev. Ảnh: Kyiv Independent

"Chuyến đi rất tuyệt vời", ông Witkoff nói về hành trình.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói với truyền thông rằng các sân bay Ukraine cũng đã chuẩn bị để đón các đặc phái viên Mỹ bằng máy bay, nhưng các cuộc không kích của Nga đã khiến phương án này không thể thực hiện.

Trên thực tế, Nga và Ukraine đã nhất trí không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô của nhau để bảo đảm an toàn cho các nhà đàm phán Mỹ, dù Điện Kremlin sau đó bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về một lệnh tạm dừng giao tranh trên diện rộng hơn.

Theo dự kiến, Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm với các đặc phái viên Mỹ vào cuối ngày. Cuộc họp cũng được cho là sẽ có sự tham gia của các cố vấn an ninh tới từ Đức, Pháp và Anh.

"Chúng tôi đều quan tâm tới việc chấm dứt xung đột. Hòa bình là điều cần thiết, nhưng chúng tôi cũng cần có các bảo đảm an ninh. Các đề xuất của chúng tôi đã sẵn sàng", ông Zelensky nói trước cuộc hội đàm.