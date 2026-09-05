Đài RT và hãng thông tấn TASS đưa tin chuyến bay chở đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh tại sân bay Vnukovo của Moscow vào lúc 12h52 hôm nay (5/9).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Các cuộc đàm phán Nga - Mỹ dự kiến tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine. Sau các cuộc gặp tại Moscow, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev.

Trước đó, Tổng thống Putin đã nói với các phóng viên rằng ông Witkoff và ông Kushner luôn được chào đón tại Nga và Moscow rất vui lòng được hợp tác với họ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 tuyên bố: “Tổng thống và cũng là Tổng tư lệnh Nga Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm nay".

Ông Peskov nói thêm rằng quyết định này nhằm tạo điều kiện để các đại diện Mỹ Witkoff và Kushner đàm phán với các quan chức Ukraine tại thủ đô Kiev.

Trước đó cùng ngày, một số hãng truyền thông Ukraine đưa tin các lực lượng Kiev đã được lệnh ngừng nổ súng từ nửa đêm 5/9 cho đến ngày 8/9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tiến trình ngoại giao, nhưng khẳng định Kiev đang chuẩn bị biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Nga, bắt đầu từ tuần tới.