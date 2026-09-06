Theo RIA Novosti, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 5/9 đã lên máy bay rời khỏi Moscow sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong chuyến thăm, ông Witkoff đã mang theo các đồng xu đặc biệt để làm quà tặng cho các thành viên thuộc phái đoàn đàm phán của Nga. Một đồng xu có in tên và chức vụ của ông Witkoff, trong khi đồng xu còn lại mang thông điệp: "Hòa bình thông qua sức mạnh".

Theo phía Nhà Trắng, các đồng xu của ông Witkoff là phiên bản kỷ niệm đặc biệt, không được bày bán ở bất kỳ đâu. Truyền thống về đồng xu hoặc huy chương kỷ niệm, hay còn gọi là "đồng xu thử thách", bắt nguồn từ quân đội Mỹ; khi chúng được trao tặng như một dấu hiệu thể hiện sự gắn bó với một đơn vị cụ thể hoặc để kỷ niệm những sự kiện đáng nhớ.

Đồng xu mà đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mang tới Nga. Ảnh: RIA

"Đây dường như là một huy chương kỷ niệm, được trao tặng để ghi nhận công lao hoặc kỷ niệm các sự kiện quan trọng. Nó không được bán", phía Nhà Trắng cho biết.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, các đặc phái viên Mỹ đã "trình bày một số ý tưởng về các hướng đi khả thi nhằm chấm dứt xung đột" trong cuộc gặp ngày 5/9, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

"Cuộc gặp không chỉ giới hạn ở việc trao đổi quan điểm về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Các vấn đề kinh tế và những dự án lớn có thể mang lại lợi ích chung cho cả Nga và Mỹ cũng được thảo luận chi tiết. Nhìn chung, cuộc đàm phán diễn ra đúng thời điểm và mang lại lợi ích cho cả hai phía, ông Ushakov nói.

Ở thời điểm hiện tại, máy bay của ông Witkoff và Kushner đã có mặt tại Ba Lan. Theo dự kiến, các đặc phái viên Mỹ sẽ có mặt tại Kiev trong ngày 6/9 để gặp mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.