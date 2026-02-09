Theo tờ Izvestia, Tòa Trọng tài Moscow ngày 8/2 đã đưa ra phán quyết về khiếu nại của Công ty Lưới điện thống nhất Moscow (MOESK) với Đại sứ quán Ukraine liên quan tới các hóa đơn tiền điện chưa thanh toán.

"Số tiền điện chưa thanh toán của Đại sứ quán Ukraine ở Moscow là 3.462.603 rúp, tiền phạt phát sinh từ ngày 17/4/2024 là 179.982 rúp, án phí là 31.411 rúp. Tòa án cũng chấp thuận các yêu cầu khác của MOESK về các khoản chậm thanh toán và chi phí khác với tổng giá trị hơn 2 triệu rúp. Toàn bộ số tiền hơn 5,5 triệu rúp này sẽ được truy thu từ Đại sứ quán Ukraine", truyền thông Nga cho biết.

Tòa nhà Đại sứ quán Ukraine ở Moscow. Ảnh: TASS

Trên thực tế, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới vào tháng 2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Moscow. Kể từ đó, Đại sứ quán Ukraine tại Moscow và các lãnh sự quán Ukraine ở Nga đã dừng hoạt động.

Tới ngày 20/4/2023, chính quyền Ukraine đã chấm dứt hợp đồng cho thuê đất với Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev. Nga cũng có động thái đáp trả tương tự ngay sau đó với Đại sứ quán Ukraine ở Moscow.

Trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 4, Ukraine đang phải vật lộn vì khủng hoảng năng lượng khi các nhà máy liên tục bị ngắt kết nối khỏi lưới điện vì các đợt không kích của Nga.