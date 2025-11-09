Ukraine mất điện. Ảnh: Shutterstock

Báo Guardian dẫn tin từ công ty truyền tải điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine cho biết, điện sẽ bị cắt từ 8 - 16h ở hầu hết các khu vực nước này hôm nay (9/11) vì các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở năng lượng trên khắp nước này trong các ngày 7 - 8/11. Những cuộc tấn công như vậy đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước tại một số thành phố của Ukraine. Tuy nhiên, Ukrenergo cho biết, việc sửa chữa đã được thực hiện và nguồn cung cấp năng lượng đã được chuyển hướng.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk ngày 8/11 cho hay, mặc dù tình hình đã phần nào ổn định nhưng một số khu vực, gồm Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Poltava, Chernigiv và Sumy có thể tiếp tục bị cắt điện thường xuyên.

Người Ukraine phải dùng bộ lưu điện để thắp sáng đèn đọc sách. Ảnh: EPA

"Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa đạn đạo, loại tên lửa cực kỳ khó bắn hạ. Thật khó để nhớ lại số lượng lớn các cuộc tập kích trực tiếp của Nga vào các cơ sở năng lượng Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra", bà Grynchuk nói.

Tờ Pravda dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu, các UAV của Nga đã nhắm mục tiêu vào hai trạm biến áp nằm sâu trong khu vực phía tây nước này, chuyên cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne, cách Lutsk lần lượt khoảng 120km và 95km. Ông kêu gọi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc phản ứng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến Ukraine có nguy cơ mất điện trước mùa đông. Các lực lượng Moscow đã nhắm mục tiêu vào mạng lưới điện và hệ thống sưởi ấm của Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.