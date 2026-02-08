Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/2 tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng tên lửa Kinzhal và máy bay không người lái (UAV) vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Đây là động thái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của quân Kiev nhằm vào hạ tầng dân sự tại Nga. Toàn bộ mục tiêu chỉ định đều đã bị đánh trúng", phía Nga cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã xác nhận về cuộc không kích, nói Nga đã huy động hơn 400 UAV và 40 tên lửa các loại để tấn công trong 24 giờ qua. "Nhiều cơ sở phát điện và trạm biến áp tại các khu vực Volhynia, Ivano-Frankivsk, Lviv và Rivne đã bị hư hại. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở vùng Kiev và vùng Kharkiv", ông Zelensky nói.

Cơ sở năng lượng của Ukraine bị hư hại sau đợt không kích của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong khi đó, công ty điện lực quốc gia Ukraine (Ukrenergo) cho hay đợt tấn công quy mô lớn của quân đội Nga vào các cơ sở năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện trên khắp cả nước, buộc cơ quan này thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ngược lại, Ukraine cũng tiến hành một cuộc tập kích tên lửa tại vùng Bryansk của Nga trong ngày 7/2, khiến một số khu vực ở đây bị mất điện.

"Chúng tôi đã bị tấn công bằng tên lửa tầm xa Neptune và tên lửa HIMARS. Cuộc tập kích của Ukraine đã khiến 7 khu dân cư mất điện, 2 dân thường bị thương", Thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz thông tin.

Nga giành kiểm soát thêm làng ở Kharkiv

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/2 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát thêm làng Chugunovka ở vùng Kharkiv

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã thực hiện những đợt tiến công quyết đoán, qua đó đẩy lùi đối thủ ra khỏi khu định cư Chugunovka. Trong ngày qua, chúng ta cũng tập kích 158 khu vực tập trung nhân lực của Ukraine, khiến đối phương mất 1.305 binh lính", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn thành công 168 UAV do Kiev triển khai.