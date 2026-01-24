Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS qua điện thoại tối 23/1, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa nêu lập trường của Nga trong vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, nhất là khu vực Donbass ở miền đông. “Các lực lượng vũ trang Kiev phải rời khỏi toàn bộ vùng Donbass. Họ phải rút khỏi đó. Đây là điều kiện rất quan trọng… Ngoài ra, còn một số khía cạnh khác đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin không nêu rõ “những khía cạnh khác” được ông nhắc đến ở trên là gì.

Theo TASS, bình luận trên của ông Peskov được đưa ra trước thềm cuộc gặp 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ukraine công bố tổn thất của Nga

Trong bài phát biểu tối 23/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa nhận được báo cáo về tình hình tiền tuyến từ Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, trong đó bao gồm số liệu binh sĩ Nga tử trận hồi tháng trước. “Tổn thất của Nga trong tháng 12/2025 lên đến 35.000 binh sĩ là rất nghiêm trọng”, hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine sau đó thừa nhận tình hình chiến sự ở khu vực tiền tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy và Chernihiv.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về tuyên bố trên của Tổng thống Ukraine.