Căng thẳng giữa Barca và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) leo thang, chỉ vì tài năng trẻ Lamine Yamal mà bên nào cũng muốn tận dụng nhiều nhất có thể.

Ở kỳ FIFA Days tháng 11 này, trong đó tuyển Tây Ban Nha có 2 trận vòng loại World Cup 2026: làm khách Gruzia (0h ngày 16/11) và nghênh tiếp Thổ Nhĩ Kỳ (2h45 ngày 19/11). HLV trưởng La Fuente dĩ nhiên đã điền cái tên Lamine Yamal vào danh sách tập trung, sau khi sao trẻ 18 tuổi ghi bàn 3 trận liên tiếp gần đây cho Barca.

HLV La Fuenta tức giận vì Barca dùng chiêu trò để ông buộc phải loại Lamine Yamal ở đợt tập trung lần này. Ảnh: Fabrizio Romano

Tiền đạo 18 tuổi cũng đã khoe diện style cực ngầu khăn gói lên tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, giờ Lamine Yamal cũng trở lại Barcelona vẫn với bộ trang phục ấy.

Lý do, La Fuente buộc phải loại Lamine Yamal trong cơn giận dữ, bởi ‘chiêu độc’ từ Barca: gửi báo cáo y tế lên RFEF vào 22h30 giờ địa phương, tối thứ Hai (10/11). CLB cho biết cầu thủ trẻ vừa thực hiện việc điều trị bằng tân số vô tuyến trong buổi sáng, với thời gian phục hồi được khuyến nghị là tứ 7-10 ngày!

Thuyền trưởng La Fuente nói đầy bực tức: “Tôi bị sốc. Tôi chưa bao giờ trải qua tình huống nào như thế này trước đây. Tôi không nghĩ đó là chuyện bình thường. Bạn không hay gì cả, không có tin tức gì về chuyện đó, rồi đột nhiên họ nói với bạn như vậy…”.

Yamal đã rời tuyển Tây Ban Nha vẫn với bộ quần áo lúc lên 'điểm danh'. Ảnh: ESPN FC

RFEF cho rằng, Barca đã “thiếu tôn trọng” khi cố tình làm như vậy để giữ chân không cho Lamine Yamal lên tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phía đội bóng xứ Catalan lập tức đáp trả, khẳng định họ đã thông báo cho phía Liên đoàn về tình hình của tài năng 18 tuổi, trước khi thực hiện phương pháp trị liệu liên quan việc đau cơ xương mu.

Theo tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha, lý do chính khiến Barca quyết định ‘đánh úp’ tuyển Tây Ban Nha, liên quan đến… Nico Williams.

Quan điểm của Barca là Nico Williams được nghỉ ngơi, tại sao Lamine Yamal lại không, nên họ quyết hành động. Ảnh: Barca Universal

Đó là bởi Barca biết được, Nico Williams – bạn thân của Yamal, cũng gặp chấn thương tương tự, vừa giúp Athletic Bilbao thắng 1-0 Oviedo nhưng lại được La Fuente cho nghỉ ngơi, không triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha.

Vì vậy, Barca quyết hành động để đòi quyền lợi tương tự cho Lamine Yamal và được chính cầu thủ này cũng đồng ý. Và việc điều trị cho anh được tiến hành, theo lời khuyên của chuyên gia hàng đầu về chữa trị chấn thương xương mu đến từ Bỉ - bác sĩ Ernest Schilders.

Không còn cách nào khác, RFEF, tuyển Tây Ban Nha và La Fuente phải cắn răng ‘nhả’ Lamine Yamal về lại cho Barca.