Liam Delap tập tễnh rời sân trong chiến thắng tranh cãi trước Fulham hôm 30/8 vừa qua. Chẩn đoán ban đầu, tay săn bàn người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ The Athletic xác nhận, Delap khó lòng tái xuất trước cuối tháng 11, dù anh không cần phẫu thuật.

Chấn thương của Delap nặng hơn dự kiến - Ảnh: SunSport

Việc mất Delap là tổn thất lớn trên hàng công Chelsea, bởi anh nguy cơ lỡ hẹn 13 trận cho đến trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 11.

Chuỗi trận đó bao gồm các cuộc đấu với Manchester United, Liverpool và Tottenham ở Ngoại hạng Anh, và đụng độ Bayern Munich, Benfica và Ajax tại Champions League.

Delap chấn thương ngay trước thời điểm đóng phiên chợ hè thúc đẩy lãnh đạo Chelsea hành động ngay lập tức.

Ban đầu, họ hủy hợp đồng cho Bayern Munich mượn Nicolas Jackson. Thế nhưng, họ đã "quay xe" cho phép thỏa thuận được thực hiện sau đó.

Chelsea đành gọi lại Marc Guiu dù anh mới chuyển đến Sunderland theo dạng cho mượn. Tiền đạo 19 tuổi kịp ghi một bàn cho "mèo đen" qua 3 lần ra sân.

Ở một diễn biến khác, Chelsea cũng xác nhận, tiền vệ Dario Essugo vừa phẫu thuật đùi thành công. Bản hợp đồng trị giá 18,5 triệu bảng từ Sporting dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cho đội U21 Bồ Đào Nha.

Essugo chia sẻ bức ảnh từ giường bệnh trên Instagram cá nhân kèm dòng chữ: "Thật không may, trong thời gian thi đấu quốc tế, tôi gặp vấn đề ở đùi và sẽ phải xa sân cỏ một thời gian."