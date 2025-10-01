Một công dân phản ánh năm 1999 mua một thửa đất bằng giấy viết tay, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Năm 2005, một phần thửa đất được cấp sổ đỏ. Hiện nay, công dân có nguyện vọng được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất còn lại.

Đây là đất nông nghiệp, đang được sử dụng ổn định (không phải là kênh rạch). Đất không tranh chấp, sử dụng ổn định, lâu dài. Vị trí thửa đất thuộc nhóm nhà ở, hiện trạng theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Đối chiếu tài liệu đo đạc của thửa đất chưa cấp sổ đỏ, theo tài liệu 299-TTg và tài liệu 02/CT-UB là rạch; nhưng theo tài liệu bản đồ địa chính 2003 có thửa đất.

Công dân băn khoăn, trường hợp này có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ hay không? Hiện nay, pháp luật quy định những điều kiện nào để cấp sổ đỏ trong tình huống tương tự?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nên không có cơ sở để trả lời.

Tuy nhiên, cơ quan này cho hay, trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 thì được xem xét cấp sổ đỏ.

Trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 139 và Điều 140 thì được xem xét cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, thực hiện theo quy định.