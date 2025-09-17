Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi lại dấu ấn của các dân tộc, tôn giáo trong hành trình cùng đất nước 80 năm qua, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc, hướng tới tương lai.
Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (diễn ra từ 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, Cổ Loa, Hà Nội) không chỉ thu hút bởi tính thẩm mỹ mà còn ghi dấu ấn về hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước của các dân tộc và tôn giáo.
Khách tham quan cảm nhận rõ những nỗ lực của Chính phủ trong việc đồng hành chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo thông qua Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Không gian được thiết kế độc đáo, lấy hình ảnh hoa sen (quốc hoa Việt Nam) với 6 cánh cách điệu, chia thành 4 phân khu. Sự kết hợp sáng tạo giữa tư liệu, hiện vật truyền thống và công nghệ hiện đại mang lại giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và thẩm mỹ cao.
Phân khu trung tâm với chủ đề “Việt Nam đa sắc - đồng lòng” thể hiện tinh thần đại đoàn kết, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo. Những câu chuyện về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo được truyền tải qua tư liệu chân thực, giúp khách tham quan không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trải nghiệm, đồng cảm và tự hào về những thành tựu đất nước trong 80 năm qua.
Trong suốt 19 ngày diễn ra triển lãm, hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống liên tục được tổ chức tại đây, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân.
Khu trưng bày về công tác dân tộc với chủ đề “Hài hòa phát triển - Đa sắc màu - Một hồn Việt” lan tỏa những câu chuyện phản ánh sự đa dạng, tinh tế của văn hóa các dân tộc, nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và phát huy bản sắc.
Khu trưng bày về công tác tôn giáo với chủ đề “Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước” kể những câu chuyện về đóng góp của đồng bào các tôn giáo trên hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khu trưng bày về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi - Chủ trương lớn, hành động nhanh, hoàn thành sớm”, kể về những mô hình xóa nhà tạm, nhà dột nát đại diện cho các vùng miền trên cả nước.
Tối 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Bộ Dân tộc và Tôn giáo được tặng bằng khen và đạt giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”.
Thủ tướng nhận định, các hoạt động trong Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" lan toả mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam, thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ở triển lãm chào mừng 80 năm Quốc khánh, khách tham quan có dịp trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, khám phá nhiều điều thú vị về các tôn giáo được công nhận tại Việt Nam.