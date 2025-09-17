Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (diễn ra từ 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, Cổ Loa, Hà Nội) không chỉ thu hút bởi tính thẩm mỹ mà còn ghi dấu ấn về hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước của các dân tộc và tôn giáo.

Khách tham quan cảm nhận rõ những nỗ lực của Chính phủ trong việc đồng hành chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo thông qua Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Không gian được thiết kế độc đáo, lấy hình ảnh hoa sen (quốc hoa Việt Nam) với 6 cánh cách điệu, chia thành 4 phân khu. Sự kết hợp sáng tạo giữa tư liệu, hiện vật truyền thống và công nghệ hiện đại mang lại giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và thẩm mỹ cao.

Phân khu trung tâm với chủ đề “Việt Nam đa sắc - đồng lòng” thể hiện tinh thần đại đoàn kết, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo. Những câu chuyện về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo được truyền tải qua tư liệu chân thực, giúp khách tham quan không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trải nghiệm, đồng cảm và tự hào về những thành tựu đất nước trong 80 năm qua.

Trong suốt 19 ngày diễn ra triển lãm, hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống liên tục được tổ chức tại đây, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân.

Công chúng tìm hiểu thông tin về 54 dân tộc và 16 tôn giáo tại Việt Nam

Nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số được giới thiệu tới công chúng như nhạc cụ truyền thống, tranh dân gian, đồ dùng bằng thổ cẩm...

Các tiết mục như biểu diễn nhạc cụ truyền thống, trình diễn khèn Mông... nhận được sự cổ vũ của đông đảo khách tham quan

Khu trưng bày về công tác dân tộc với chủ đề “Hài hòa phát triển - Đa sắc màu - Một hồn Việt” lan tỏa những câu chuyện phản ánh sự đa dạng, tinh tế của văn hóa các dân tộc, nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và phát huy bản sắc.

Thông điệp chính của không gian trưng bày là tôn vinh bản sắc, đoàn kết chung tay đưa đất nước phát triển bền vững

Rất nhiều người bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi lần đầu tiên được "mắt thấy, tay sờ" trang phục truyền thống của 53 dân tộc thiểu số

Thông tin về các dân tộc thiểu số qua các cuốn sách trưng bày tại triển lãm

Nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, mô hình du lịch cộng đồng... cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tại những khu vực còn nhiều khó khăn

Những hoạt động trải nghiệm như vẽ hoa văn sáp ong trên vải của người Mông giúp nhiều khách tham quan khám phá nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của các dân tộc

Các tư liệu, hiện vật thể hiện sự đa dạng văn hóa là sức mạnh mềm để Việt Nam phát triển bền vững

Khu trưng bày về công tác tôn giáo với chủ đề “Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước” kể những câu chuyện về đóng góp của đồng bào các tôn giáo trên hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không gian trưng bày thể hiện rõ thông điệp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khu trưng bày về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi - Chủ trương lớn, hành động nhanh, hoàn thành sớm”, kể về những mô hình xóa nhà tạm, nhà dột nát đại diện cho các vùng miền trên cả nước.

Không gian trưng bày về xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều nguồn tư liệu trực quan, giàu cảm xúc, khiến công chúng thêm tin tưởng về nỗ lực giúp người dân "an cư lạc nghiệp", sớm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo

Công chúng đến với không gian trưng bày đậm chất dân tộc, tôn giáo có thể trải nghiệm những công nghệ hiện đại nhất như robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tương tác ảo...

Khu trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhận được phản hồi tích cực của công chúng, khách tham quan về sự công phu, sáng tạo, giúp mọi người thêm tự hào về những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua