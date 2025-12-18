Cách làm kim chi cải thảo Hàn Quốc thơm ngon, chuẩn vị Kim chi cải thảo là món ăn truyền thống lên men của Hàn Quốc, dần được ưa chuộng và lan rộng ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Món ăn này được làm bằng cách ướp cải thảo với hỗn hợp sốt cay gồm ớt bột, tỏi, gừng, nước mắm và các loại gia vị khác rồi để lên men tự nhiên ở nhiệt độ phòng khoảng 1-2 ngày, sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Gần giống món dưa muối của Việt Nam, kim chi cải thảo Hàn Quốc được dùng cho các món canh, lẩu hoặc ăn kèm cơm, thịt nướng… đều ngon. Ảnh: Kwyneth LK Kim chi cải thảo không chỉ dễ làm mà còn dễ ăn, có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe như cải thiện hệ miễn dịch, phòng cảm cúm trong mùa lạnh… Xem ngay: Cách làm kim chi cải thảo Hàn Quốc thơm ngon, chuẩn vị

Cách làm kim chi củ cải giòn ngon Kim chi củ cải cũng là món ăn lạ miệng được nhiều người nội trợ Việt ưa chuộng vì dễ chế biến, hương vị giòn ngon lại kết hợp đa dạng với các món khác. Với món kim chi này, bạn có thể cắt củ cải thành miếng nhỏ hoặc khối hình vuông, ướp sơ với muối, đường rồi trộn đều với hỗn hợp ớt bột, tỏi, gừng… Món kim chi củ cải ăn giòn, ngon nên được nhiều người Việt ưa chuộng. Ảnh: Kwyneth Lk Không chỉ ăn ngay như các món dưa, cà muối truyền thống, món kim chi củ cải còn là món dùng kèm với một số món chính như thịt nướng, cơm, canh, mì… giúp hoàn chỉnh hương vị và khiến món ăn đặc sắc hơn. Xem ngay: Cách làm kim chi củ cải giòn ngon

Cách làm kim chi bắp cải giòn ngon Món kim chi bắp cải vừa giúp bổ sung thêm chất xơ lại vừa ngon miệng bởi bắp cải giòn giòn, hòa quyện vị chua ngọt, chút cay cay thơm nồng của gừng, tỏi, ớt. Bạn có thể dùng kim chi bắp cải cùng cơm trắng, đồ nướng hay dùng làm món kèm trong bữa ăn gia đình đều rất thích hợp. Cách làm kim chi bắp cải khá đơn giản mà nguyên liệu lại dễ kiếm. Ảnh: Huỳnh Kiệt Lưu ý, nếu làm xong và sử dụng ngay trong ngày thì bạn nên để kim chi bắp cải ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Còn muốn kéo dài thời gian bảo quản và sử dụng, bạn nên đựng trong hộp kín và cất ngăn mát tủ lạnh. Xem ngay: Cách làm kim chi bắp cải giòn ngon