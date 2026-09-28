Sáng 28/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô tải vì có hành vi để bùn đất che lấp biển số.

Trước đó, đêm 27/9, tổ công tác của Đội nhận được phản ánh về một ô tô tải lưu thông trên đường có biển số bị bùn đất che lấp chữ và số.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã bố trí tổ tuần tra, kiểm soát sử dụng mô tô chuyên dụng tuần lưu trên tuyến, chủ động tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-961.XX là Đ.V.C. (SN 1991, trú tại Tuyên Quang). Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm với lái xe về hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp, với mức phạt tiền 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, giữ gìn biển số xe sạch sẽ, bảo đảm rõ chữ và số, không để bùn đất hoặc các vật khác che lấp biển số khi tham gia giao thông.