Sáng 13/7, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xử lý tình trạng xe máy chở hàng hóa cồng kềnh che lấp biển số và tài xế cố tình che biển số để "né" phạt nguội trên đường Khuất Duy Tiến.

Chỉ trong khoảng 30 phút, tổ công tác phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm. Các trường hợp này đều bị lập biên bản vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ hàng hóa cồng kềnh.

Điển hình là trường hợp tài xế N.Q.N. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy có biển số bị lắp ngược và bôi sơn màu đỏ. Trình bày với CSGT, tài xế N.Q.N. cho biết chiếc xe máy thuộc sở hữu của công ty, anh cũng không rõ ai đã xịt sơn và lắp ngược biển số như vậy.

"Do khách hàng gọi gấp nên tôi lấy xe của công ty để đi mà không kiểm tra biển số bị che lấp", tài xế N.Q.N. trình bày.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế N. về lỗi điều khiển xe máy có biển số bị che lấp (do bẻ cong, sơn, dán hoặc gắn vật che khuất). Với lỗi vi phạm này, tài xế N. bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cũng với lỗi tương tự, tài xế N.B.Đ. (trú tại Hà Nội) cho biết, anh dán hình lên biển số vì đã đăng ký với ứng dụng giao hàng bằng một biển số khác. Theo nam tài xế, nếu khách hàng phát hiện biển số xe không trùng với thông tin trên ứng dụng, đơn hàng sẽ không được giao.

"Tôi ý thức được hành vi dán, che biển số sẽ bị phạt nặng nhưng không còn cách nào khác", tài xế N.B.Đ. nói.

Một tình trạng vi phạm phổ biến khác là nhiều người giao hàng thường buộc túi đựng hàng phía sau xe, gây che lấp biển số.

Việc này khiến hệ thống camera phạt nguội không thể ghi nhận biển số, đồng thời việc chở hàng cồng kềnh cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đại úy Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết khi bị phát hiện, xử lý, người vi phạm thường đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi của mình. Tuy nhiên, tổ công tác sẽ tuyên truyền, giải thích để các tài xế hiểu rõ hành vi vi phạm và những tác hại do hành vi này gây ra.

"Thời gian tới, ngoài việc xử lý tại một địa điểm, đơn vị sẽ bố trí các tổ công tác đi mô tô tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp điều khiển xe che biển số", Đại úy Trịnh Quốc Tuấn nhấn mạnh.