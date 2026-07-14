Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng bán kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Lịch thi đấu World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/7 - 02:00
|Tây Ban Nha vs Pháp
|Bán kết
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Mbappe, niềm hi vọng nhưng cũng mang đến ‘điềm báo’ xấu cho Pháp chuẩn bị đấu Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, lúc 2h ngày 15/7.
LĐBĐ Argentina gửi yêu cầu đặc biệt đến FIFA trước trận Messi cùng đồng đội quyết chiến Anh ở bán kết World Cup 2026, lúc 2h ngày 16/7.
Trung vệ Ibrahima Konate của Pháp phản ứng về những tuyên bố của Lamine Yamal, trước thềm bán kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.