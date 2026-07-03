Dưới đây là các mức điểm tương đương và cách quy đổi điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Năm 2026, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố mức điểm sàn đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA), điểm sàn được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng hướng dẫn và quy chế tuyển sinh hiện hành của ĐH Quốc gia Hà Nội và Bộ GD-ĐT.