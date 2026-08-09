Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển.