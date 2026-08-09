Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2026 như sau:

Từ ngày 11/8, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang tuyển sinh của Trường ĐH Giao thông vận tải theo địa chỉ https://tuyensinh.utc.edu.vn và https://tuyensinh.utc2.edu.vn.

Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định (từ 13/8 đến 17h ngày 21/8) tại website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của Trường ĐH Giao thông vận tải tại website: https://nhaphoc.utc.edu.vn (với mã GHA) và https://nhaphoctms.utc2.edu.vn/ (với mã GSA).

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. So với năm 2025, tổng chỉ tiêu tăng 340, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu và phân hiệu TPHCM tăng 180 chỉ tiêu.